Алексея Навального впервые вывели по видеосвязи из колонии на Ямале

Обращаясь к суду Навальный сказал: "Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь - я очень рад вас видеть".

После этого по просьбе оппозиционера судья объявил пятиминутный перерыв для общения Навального с адвокатом.

Общаясь с журналистами, Навальный сообщил, что до него пока не дошли никакие письма и добавил, что условия содержания в колонии "Полярный волк" лучше, чем в ИК-6 во Владимире. "Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики", - пошутил Навальный. Суд рассматривает иск оппозиционера к администрации владимирской колонии, где он находился до начала декабря.

Накануне Навальный был отправлен в штрафной изолятор сразу по выходе из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе.