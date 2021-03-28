Алексей Навальный на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области в колонии попросил их оказать ему содействие в получении уколов противовоспалительным препаратом "Диклофенак". Об этом сообщает в субботу, 27 марта, пресс-служба Общественной палаты РФ.

В сообщении указано, что члены ОНК приняли решение лично встретиться с оппозиционным политиком, после того как в соцсетях и СМИ появились сообщения об ухудшении состояния его здоровья "и якобы претензиях на его медицинское обслуживание".

По итогам визита в колонию ИК-2 под Покровом, где находится Алексей Навальный, председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов заявил, что заключенный "продолжает ходить самостоятельно" и что он не высказал других пожеланий, кроме получения уколов "Диклофенака".

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым ядом из семейства "Новичок".