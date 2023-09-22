Алексея Навального в 20-й раз отправили в штрафной изолятор

 
Радио Свобода
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AP / Scanpix

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии №6 во Владимирской области, снова отправили в штрафной изолятор. Это уже двадцатое его помещение в ШИЗО. В прошлый раз он вышел из ШИЗО в обычную камеру вчера.

Причины нового взыскания в отношении Навального не уточняются. На этот раз он пробудет в штрафном изоляторе четыре дня.

"Всё стабильно. Вчера в пять часов вечера меня выпустили из ШИЗО, сегодня в восемь утра снова отправили в ШИЗО. Четверо суток. Почему так мало? Потому что ровно через четверо суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: "Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит". Так мило", - написал Навальный в соцсетях.

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Радио Свобода
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