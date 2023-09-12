Алексея Навального в 19-й раз отправили в штрафной изолятор

 
bbcrussian.com
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AP / Scanpix

Политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима во Владимирской области, снова отправили в ШИЗО на 14 суток, сообщает телеграм-канал "команда Навального".

то произошло после того, как политик, которому в начале августа вынесли новый приговор, получил в Мосгорсуде разрешение на звонок жене и матери и на свидание с матерью и отцом.

«Взглянув на бумаги из суда, начальство моей колонии сказало: да нам похер твой московский суд и его бумажки. Пусть хоть 100 печатей на них поставят. Мы решили, что не будет у тебя ни свиданий, ни звонков, ни передач. А сказав это, для убедительности снова отправили меня в ШИЗО в 19-й раз. 220 суток всего записываю себе в зачёт», — говорится в сообщении, опубликованном от имени политика.

4 августа Навальный был приговорен к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Таким образом, политику по приговору остается провести в колонии более 15 лет.

В конце апреля Навальный рассказал, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме, по которому ему грозит пожизненное заключение.

СКР официально не сообщал о выделении нового дела в отношении оппозиционера. Неясно и то, в чем конкретно обвиняют Навального.

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