Суд, состоявшийся в УВД города Химки в понедельник, 18 января, арестовал на 30 суток, до 15 февраля, оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Судья Химкинского суда Елена Морозова вынесла решение о мере пресечения по ходатайству начальника химкинской полиции, сообщил глава ФБК Иван Жданов.



До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала. Адвокат политика Вадим Кобзев опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина. В нем сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12:30 часов в здании УМВД.





Перед зданием полиции собрались десятки человек

Ранее судья объявила, что удаляется для принятия решения на 15 минут. Адвокат Навального Кобзев в связи с этим предположил, что решение уже было готово. В итоге она вернулась для оглашения решения примерно через час.

Перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандировали: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем".

По оценке корреспондента "Медиазоны", у здания УВД собралось около 200 человек, это журналисты и сторонники Навального. Активисты в Самаре вышли с одиночными пикетами в поддержку Алексея Навального, несмотря на мороз.

Журналистов и соратников Навального на заседание не пустили

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, находившаяся перед зданием УВД, сообщила, что внутрь не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия", указала она и призвала журналистов требовать у УВД аккредитацию.

Сам оппозиционер потребовал на заседании пропустить в зал представителей СМИ, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".

О причинах переноса судебного заседания в отдел полиции

"МБХ Медиа" со ссылкой на Химкинский городской суд пишет, что заседание проходило в отделе полиции из-за вспышки коронавируса в суде. "У нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - цитирует издание заявление помощника председателя суда.

В свою очередь главное управление МВД России по Московской области заявило, что перенос заседания суда в отдел полиции связан с отсутствием у Навального актуальных результатов теста на коронавирус в день прибытия в РФ. В связи с этим "руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", указывается в заявлении. Доступ в отдел полиции ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", отмечается далее.

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, между тем, напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осужденных в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.

Навальный заявил о беззаконии наивысшей степени

Ранее Ярмыш опубликовала видео с заявлением Навального, записанным в помещении УВД перед началом судебного заседания. Оппозиционер заявляет, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами. "Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021



Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН попросил суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". "Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - сказала она.

Задержание Навального в аэропорту

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но получилаотказ. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.

В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.