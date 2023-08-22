Алексей Венедиктов и источники РБК сообщили об отставке генерала Суровикина

Как утверждает журналист, в указе также говорится, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны РФ.

Генерал Суровикин освобожден от своей должности «в связи с переходом на другую работу», сообщил РБК «источник, знакомый с ситуацией», и подтвердил «источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны». «В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из собеседников издания.

Журналистка Ксения Собчак пишет, что, по ее сведениям, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.

Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го — январе 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 занимал пост заместителя командующего.