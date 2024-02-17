"Алексей Навальный убит": cоратники Алексея Навального подтвердили его смерть

Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследования"".
В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. "Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", — заявила она.
"Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей", — сказала Ярмыш.
Утром 17 февраля адвокат и мать Алексея Навального приехали в Салехард и направились в колонию в Харпе. Агентство Reuters опубликовало фотографии, в описании которых сказано, что мать Алексея Навального уже посетила колонию в Харпе. На опубликованных снимках женщина выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.
При каких обстоятельствах умер Алексей Навальный, неизвестно. За два дня до смерти политика в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). В пресс-службе управления ФСИН по ЯНАО заявили, что 16 февраля "Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", медработники пытались его реанимировать, но не смогли.
По данным телеграм-каналов Baza, Mash и ВЧК-ОГПУ, Навальному стало плохо около 13:00 по местному времени (11:00 мск), врачи, прибывшие в колонию в Харпе, констатировали смерть в 14:17 (12:17 мск). Из-за информации о времени смерти у журналистов и правозащитников возникли сомнения, что Навальный умер именно в это время. Как обратил внимание журналист "Радио Свобода" Сергей Немалевич, сам Навальный рассказывал 9 января, что в колонии в Харпе прогулки в ШИЗО начинаются в 6:30 утра. Правозащитный проект "Гулагу.нет" задается вопросом, почему Навальный находился в прогулочном дворике, когда в ШИЗО раздавали обед.
Заключенный ИК-3 рассказал "Новой газете Европа", что о смерти Навального в колонии узнали около 10 часов утра (08:00 мск), а машин скорой помощи в это время возле колонии не видели. Он утверждает, что скорые появились уже после того, как стало известно, что Навальный мертв.
В день смерти Алексея Навального в колонии в Харпе не работали несколько видеокамер, утверждает "Гулагу.нет", ссылаясь на рапорт, приложенный к материалам служебной проверки управления ФСИН в ЯНАО. По данным источника проекта, за два дня до смерти Навального в колонию приезжали сотрудники ФСБ, которые, по предположению "Гулагу.нет", отключили и демонтировали прослушивающие устройства и скрытые камеры, "которые могли зафиксировать произошедшее с Алексеем Навальным 15–16 февраля". Кроме того, утверждают правозащитники, вечером 16 февраля эксперту, проводящему патолого-анатомическое вскрытие, устно дали указание описать синяки и гематомы на теле Алексея Навального как трупные пятна.
"Новая газета" 16 февраля запустила на сайте Change.org петицию, в которой потребовала предоставить семье Алексея Навального видеозаписи с камер сотрудников колонии. К утру 17 февраля петицию подписали больше 10 тысяч человек.
ФСИН и Следственный комитет, организовавшие проверки после сообщений о смерти Навального, пока не сообщали о результатах своей работы.