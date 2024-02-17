"Алексей Навальный убит": cоратники Алексея Навального подтвердили его смерть

Утром 17 февраля адвокат и мать Алексея Навального приехали в Салехард и направились в колонию в Харпе. Агентство Reuters опубликовало фотографии, в описании которых сказано, что мать Алексея Навального уже посетила колонию в Харпе. На опубликованных снимках женщина выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.

"Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей", — сказала Ярмыш.

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. "Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", — заявила она.

При каких обстоятельствах умер Алексей Навальный, неизвестно. За два дня до смерти политика в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). В пресс-службе управления ФСИН по ЯНАО заявили, что 16 февраля "Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", медработники пытались его реанимировать, но не смогли.

По данным телеграм-каналов Baza, Mash и ВЧК-ОГПУ, Навальному стало плохо около 13:00 по местному времени (11:00 мск), врачи, прибывшие в колонию в Харпе, констатировали смерть в 14:17 (12:17 мск). Из-за информации о времени смерти у журналистов и правозащитников возникли сомнения, что Навальный умер именно в это время. Как обратил внимание журналист "Радио Свобода" Сергей Немалевич, сам Навальный рассказывал 9 января, что в колонии в Харпе прогулки в ШИЗО начинаются в 6:30 утра. Правозащитный проект "Гулагу.нет" задается вопросом, почему Навальный находился в прогулочном дворике, когда в ШИЗО раздавали обед.