Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области, где он отбывает срок. Поводом для иска стал отказ колонии раскрывать данные о заказчике изделий, которые производят заключенные. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области в среду, 10 августа.

По сообщению пресс-службы, руководство колонии отказалось предоставлять эти сведения "по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях". Защита Навального полагает, что такого основания для отказа в предоставлении информации законодательством не предусмотрено и отказ является неправомерным.

Навальный рассказывал, что в мелеховской колонии получил профессию швеи. "Шьем мы какие-то дурацкие ремешки, и, если честно, я уверен, что их просто сразу выкидывают, а все это придумано, чтобы загрузить работой странную подпольную промзону моей "тюрьмы в тюрьме", - писал политик в соцсети Instagram в середине июля.

ИК-6 - "пыточная колония"

ИК-6 известна сообщениями о пытках заключенных. Так, в 2021 году об издевательствах рассказал Павел Зотов, сидевший в колониях Владимирской области с 2009 по 2021 годы. Он вспоминал, что в ИК-6 осужденные в полицейской одежде положили его на пол, раздели, связали руки и ноги и били дубинкой по пяткам и в пах. В декабре 2021 года 27-летний заключенный Жобир Жураев рассказал, что надзиратели и сотрудничающие с администрацией заключенные систематически избивали его, пытали, морили голодом и угрожали изнасилованием.

В ИК-6 Навального этапировали из исправительной колонии №2 в Покрове 14 июня. Оппозиционер писал в Instagram, что помещен в один отряд с осужденными за убийство. По словам политика, его отряд содержится на участке колонии, полностью изолированном от остальной зоны, и представляет собой "тюрьму в тюрьме с совершенно безумным и маловыносимым режимом". Осужденных, с которыми Навальный находится в одном отряде, он охарактеризовал как "хороших, спокойных, доброжелательных зэков".

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.