Первое обращение Алексея Навального к его сторонникам, сделанное после того, как суд заменил ему условный срок по делу"Ив Роше" на реальный, появилось в четверг, 4 февраля, на сайте и в соцсетях оппозиционного политика.
Навальный назвал "демонстративное беззаконие", происходящее с ним с момента возвращения в Россию, не только личной местью Путина, но и посланием правящего режима стране. "Видали, как мы можем, а? Наплюем на законы и свернем в бараний рог любого, кто осмелится идти против нас. Мы и есть закон", - сформулировал это послание политик. И призвал своих сторонников: "Не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны".
По словам Навального, россиянам удастся освободить "свою Родину от кучки воров-оккупантов. Для себя и будущих поколений". Политик призвал своих сторонников оставаться свободными. Он заявил, что даже в тюрьме чувствует себя "свободным человеком".
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