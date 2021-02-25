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В Москве активисты восстановили стихийный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова, уничтоженный в ночь на 20 февраля. На месте убийства вновь появились цветы и фотографии, сообщили российские интернет-СМИ в среду, 24 февраля. Согласно сообщениям, полиция не мешала восстанавливать мемориал. Волонтеры планируют вернуться к ежедневному дежурству у памятника.
B. Nemcovo nužudymo vieta
B. Nemcovo nužudymo vieta
© Reuters/Scanpix

19 февраля силовики оградили мемориал, а цветы и фотографии убрали. В тот же день было задержано несколько человек, дежуривших у стихийного памятника. В московской мэрии объяснили действия полиции недопониманием, указав, что у волонтеров возникли "трения с коммунальщиками", поскольку тем нужно было проводить уборку на Москворецком мосту, рассказал "Открытым медиа" член оргкомитета марша Немцова Илья Яшин.

По словам Яшина, представители московской мэрии пообещали не препятствовать проведению 27 февраля акции в память о Борисе Немцове на Москворецком мосту, где шесть лет тому назад был убит политик. Сторонники Немцова ежегодно проводят 27 февраля шествие и возлагают цвету к стихийному мемориалу.

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Deutsche Welle
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