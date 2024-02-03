Акция жен мобилизованных в Москве: задержаны 27 человек

В московском Александровском саду в субботу, 3 февраля, прошла акция жен мобилизованных военнослужащих с требованием вернуть солдат с фронта домой. Организатором мероприятия выступило движение "Путь Домой". По данным корреспондента "Осторожно, новости", у стен московского Кремля собралось примерно 200 человек.

Участникам акции предлагалось возложить цветы к Могиле неизвестного солдата. По словам организаторов, они делают это "не только чтобы вспомнить погибших в прошлых войнах, но и чтобы напомнить всей стране: ваши соотечественники прямо сейчас погибают вдали от семьи и дома". Движение проводит подобные акции еженедельно в разных городах России, но на этот раз пригласило всех собраться в Москве.

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