В России с начала военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы, а также фактически введено военное положение. Об этом говорится в докладе "Россия: права человека на военном положении", который руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и глава "Сетевых свобод" Дамир Гайнутдинов обнародовали в пятницу, 25 марта.

Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать как антивоенные протесты, так и акции в поддержку действий Вооруженных сил РФ. Во многих случаях власти ссылались на ограничения в связи с пандемией COVID-19, отмечают Чиков и Гайнутдинов. По их данным, протестные акции активно подавлялись силовыми методами, с использованием дубинок и электрошокеров. По оценке правозащитного портала "ОВД-Инфо", на момент публикации количество задержанных в городах РФ в связи с антивоенными акциями превысило 15 тысяч человек.

Штрафы за дискредитацию ВС РФ

Кроме того, принятые в марте поправки в российское законодательство ввели ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ, отмечается в докладе. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения Уголовного кодекса вводят возможное лишение свободы на срок до 15 лет.

Суды уже применяют новые нормы. К моменту публикации доклада было известно о более чем 200 административных дел в 54 городах страны. Возбуждено не менее 10 уголовных дел, в том числе четыре в отношении журналистов.

Авторы доклада не обошли стороной блокировку иностранных социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram, а также сайтов ряда российских и иностранных СМИ. Сейчас, отмечается в публикации, в России заблокировано 811 информационных ресурсов.

Меньше возможностей на свободу передвижения

Кроме того, у россиян сузились возможности реализовать право на свободу передвижения, указывают правозащитники. Так, 24 февраля был введен запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Мера неоднократно продлевалась и теперь действует до 1 апреля. Кроме того, РФ закрыла небо для авиакомпаний из стран, запретивших вхождение в свое воздушное пространство самолетам российских перевозчиков. А большинство сухопутных границ с 30 марта 2020 года находятся под коронавирусными ограничениями.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий порядок заключения любых сделок российских компаний с гражданами и фирмами из "недружественных" стран. В частности, такие сделки должны одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Еще один указ главы государства запрещает российским резидентам приобретать доли компаний-нерезидентов без разрешения Центрального банка РФ до 31 декабря. Подобные шаги являются ограничением права на частную собственность, говорится в докладе.