"Агентство": рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО

Автор снимка утверждает, что "Панцирь" появился в деревне Ящерово несколько недель назад. Факт появления в населенном пункте расчета ПВО подтвердили журналистам местные жители; один из них сообщил, что рядом постоянно находятся военные, а антенна радиолокационной станции вращается.

Возле этой деревни нет стратегических объектов, крупных предприятий или крупных военных баз, подчеркивает "Агентство", однако поблизости расположена одна из резиденций президента РФ, в которой Путин бывает довольно часто.

В министерстве обороны и администрации президента РФ пока что не комментировали полученную журналистами информацию.

На прошлой неделе в соцсетях появились снимки и видеозаписи с комплексами ПВО в центре Москвы (например, на здании минобороны РФ) и ближайшем Подмосковье: рядом с аэродромом бизнес-авиации "Остафьево" и поселком Заречье, в десяти километрах от которого находится резиденция Путина в Ново-Огарево.