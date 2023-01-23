"Агентство": рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО

Автор снимка утверждает, что "Панцирь" появился в деревне Ящерово несколько недель назад. Факт появления в населенном пункте расчета ПВО подтвердили журналистам местные жители; один из них сообщил, что рядом постоянно находятся военные, а антенна радиолокационной станции вращается.
Возле этой деревни нет стратегических объектов, крупных предприятий или крупных военных баз, подчеркивает "Агентство", однако поблизости расположена одна из резиденций президента РФ, в которой Путин бывает довольно часто.
В министерстве обороны и администрации президента РФ пока что не комментировали полученную журналистами информацию.
На прошлой неделе в соцсетях появились снимки и видеозаписи с комплексами ПВО в центре Москвы (например, на здании минобороны РФ) и ближайшем Подмосковье: рядом с аэродромом бизнес-авиации "Остафьево" и поселком Заречье, в десяти километрах от которого находится резиденция Путина в Ново-Огарево.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Maisto pakaitalai – jau mūsų lėkštėse: iš įprastų valgių lieka tik skonis ir išvaizda gydytoja įspėjo, kaip tai atsilieps sveikatai
TOP новостей
Депутат Сейма о скандальном расследовании: "Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии"
Кристийонас Бартошявичюс, отказывающийся от мандата...
Генпрокурор требует лишить члена Сейма Бартошявичюса парламентского мандата расследуют уголовное преступление
Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к...
Специально для Delfi – немецкие депутаты: надо обозначить, что будем считать победой Украины
По данным Кильского университета, Германия по...
Мать депутата Бартошявичюса об обвинениях: это недоразумение, мой сын приличный человек
После того как появилась информация о том, что депутата...
Глава МИД Литвы: в Брюсселе есть намерение уравнять санкции в отношении России и Беларуси
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает,...