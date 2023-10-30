Аэропорт Махачкалы временно закрыт на фоне беспорядков. Есть раненые, возбуждено уголовное дело, задержаны 60 человек

Позднее Росавиация уточнила, что "благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан". Он будет закрыт на прием воздушных судов, предварительно, до 6 ноября.

Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон, сообщила Росавиация вечером в воскресенье, 29 октября. "Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

«Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице», — цитирует российское государственное агентство РИА Новости сообщение МВД.

Управление МВД России по Северокавказскому федеральному округу сообщило, что в ходе антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы в воскресенье были задержаны 60 человек.

Минздрав Дагестана сообщил о более чем 20 раненых в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

По информации СМИ, несколько сотен человек собрались в аэропорту Махачкалы вечером в воскресенье незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива. Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей проверяли паспорта в поисках пассажиров этого рейса. Часть протестующих выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в прилетевший из Тель-Авива самолет. Приехавшие на место наряды полиции, как сообщалось, не справлялись с ситуацией.

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках

Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Управление МВД по Северокавказскому федеральному округу предупредило о "недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка".