Прохоров напомнил, что, согласно постановлению правительства, это заболевание входит в число диагнозов, которые препятствуют отбыванию наказания в заключении. "Насколько я понимаю, это мало интересует председательствующего судью", - предположил защитник.

По его словам, несмотря на то что Кара-Мурза подал руководству следственного изолятора ходатайство о предоставлении медицинских документов, они не были выданы.

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Двумя неделями ранее Вадим Прохоров сообщил DW, что состояние здоровья его подзащитного существенно ухудшилось. По мнению адвоката, развившаяся у Кара-Мурзы полинейропатия, которая выражается в снижении чувствительности и онемении нижних конечностей, стала следствием двух отравлений - в 2015 и 2017 годах. "Пребывание в следственном изоляторе в целом и в карцере (с 21 по 25 февраля 2023 года. - Ред.), в частности, обострило ситуацию", - указал защитник.

Преследование Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Судя по всему, причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

Сейчас Кара-Мурза, который, кроме российского, имеет еще и британское гражданство, проходит обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене.

Политику грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Сам он не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.