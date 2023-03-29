aA
У находящегося в СИЗО российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия ног - по результатам медицинского обследования, у него отнимаются уже обе ступни, при том что еще недавно были проблемы с сосудами только одной ноги. Об этом заявил адвокат политика Вадим Прохоров, видеозапись речи которого вечером во вторник, 28 марта, опубликовало издание SOTAvision.
Vladimiras Kara-Murza
Vladimiras Kara-Murza
© AP / Scanpix

Прохоров напомнил, что, согласно постановлению правительства, это заболевание входит в число диагнозов, которые препятствуют отбыванию наказания в заключении. "Насколько я понимаю, это мало интересует председательствующего судью", - предположил защитник.

По его словам, несмотря на то что Кара-Мурза подал руководству следственного изолятора ходатайство о предоставлении медицинских документов, они не были выданы.

Статьи по теме:
Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы серьезно ухудшилось

Двумя неделями ранее Вадим Прохоров сообщил DW, что состояние здоровья его подзащитного существенно ухудшилось. По мнению адвоката, развившаяся у Кара-Мурзы полинейропатия, которая выражается в снижении чувствительности и онемении нижних конечностей, стала следствием двух отравлений - в 2015 и 2017 годах. "Пребывание в следственном изоляторе в целом и в карцере (с 21 по 25 февраля 2023 года. - Ред.), в частности, обострило ситуацию", - указал защитник.

Преследование Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Судя по всему, причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

Сейчас Кара-Мурза, который, кроме российского, имеет еще и британское гражданство, проходит обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене.

Политику грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Сам он не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Перед Пасхой литовцы штурмуют польские магазины

Приближается Пасха , поэтому жители Литвы едут в...

С июля в Литве вырастут цены на техосмотр

Литовская администрация по безопасности на транспорте...

Ограничения для россиян и белорусов планируют оставить в силе, но не все

29 марта парламентский Комитет по нацбезопасности и...

Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве

Экономист Александр Изгородин убежден, что нынешняя...

В Литве предлагают с 2025 года не проводить госэкзамены по русскому языку

Министерство образования, науки и спорта Литвы...