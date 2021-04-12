aA
Администрация исправительной колонии № 2, где находится Алексей Навальный, угрожает ему принудительным кормлением, говорится в твиттере оппозиционера. Его перевели из медчасти обратно в отряд.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

С начала голодовки он похудел на 8 килограмм, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. Сейчас он весит 77 кг.

Статьи по теме:
Депутаты бундестага ФРГ осудили "целенаправленные пытки" над Навальным  (6)
”Удивляет примитивность подхода”. Навальный рассказал о попытках администрации колонии ”дискредитировать” его голодовку  (24)

Врача к нему до сих пор не пустили, отмечается в твиттере.

В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
Статьи по теме:

Митинг за Навального готовы поддержать 400 тысяч человек (54)

На сайте акции "Свободу Навальному" зарегистрировались...

TOP новостей

Мэр столицы: мы перед лицом нового вызова – крупным компаниям придется подождать (30)

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после...

Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (75)

Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...

Опрос показал реальные последствия ограничений – картина повседневности изменится надолго (48)

Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила проблему...

Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше (5)

Каждый восьмой работник в литовских компаниях и...

Муниципалитет Вильнюса на несколько дней отложил регистрацию на прививку Pfizer жителей 55-64 лет (36)

Вильнюсский муниципалитет 12 апреля утром сообщил, что...