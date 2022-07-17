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Миллиардер считает, что санкции ЕС нарушили его права. Роман Абрамович требует перевести компенсацию за ущерб в благотворительный фонд, созданный им для получения доходов от продажи клуба "Челси".
Romanas Abramovičius
Romanas Abramovičius
© Vida Press

Российский миллиардер Роман Абрамович в своем иске в Европейский суд общей юрисдикции потребовал от ЕС отменить введенные в его отношении санкции и перевести 1 млн долларов США в его благотворительный фонд. Об этом издание The Wall Street Journal сообщило в субботу, 16 июля.

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Абрамович настаивает, что введенные санкции нарушают его основные права, которые гарантирует ЕС, поскольку у него есть гражданство Португалии. Миллиардер требует от Евросоюза в качестве возмещения причиненного ему ущерба выплатить более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба "Челси" более чем за 4 млрд фунтов стерлингов (около 5 млрд евро).

После продажи Абрамович заявил, что чистая выручка (2,5 млрд фунтов стерлингов или около 3 млрд евро) от сделки пойдет на благотворительность и помощь "жертвам войны". Сформировать благотворительный фонд и разработать план его деятельности он поручил высокопоставленным представителям ООН и крупных глобальных благотворительных организаций.

Санкции оспаривают Фридман, Авен и Усманов

Российские миллиардеры, соучредители "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен сразу после введения санкций заявили, что будут оспаривать их в суде. Основания для ограничений они назвали "заведомо ложными". Обоих бизнесменов представляют одни и те же юристы. Миллиардеры оспаривают утверждение ЕС о своем участии в секторах экономики, "предоставляющих значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", пишет WSJ.

Еще один российский миллиардер Алишер Усманов оспаривает утверждения ЕС о поддержке войны в Украине, и требует возместить судебные издержки на 20 тысяч долларов. Усманов стремится ускорить разбирательство, объясняя, что последствия санкций привели к срыву нескольких коммерческих сделок и угрожают банкротством трем его компаниям. В прошлом месяце суд отклонил его ходатайство, пишет WSJ.

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Deutsche Welle
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