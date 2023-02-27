В Москве народный мемориал памяти Немцова существует уже почти восемь лет на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Коммунальные службы не раз убирали цветы и фотографии, активистов задерживали, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогали.

В понедельник люди приносят к мемориалу цветы.

Издание "Сота" пишет, что полиция выборочно останавливает прохожих, но не задерживает их.

Впоследствии стало известно о задержании женщины, которая, кроме цветов, принесла к мемориалу плакат со словом "Борись".

"Настоящее время" сообщает об акциях памяти Немцова ещё в нескольких городах - Казани, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. Люди как правило возлагают цветы к импровизированным мемориалам, которые появились у памятников жертв политических репрессий.

В Екатеринбурге на площади Труда жители устроили вахту памяти в честь застреленного Бориса Немцова. Власти Свердловской области запретили приносить портреты, плакаты и свечи, но возлагать цветы разрешили.

В Барнауле акция прошла 26 февраля. Митинг организовало местное отделение партии "Яблоко". Мероприятие прошло в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована мэрией города - Барнаул едва ли не единственный город в России, где власти дают такое согласование. В Москве в день убийства Немцова ранее проходили марши его памяти, однако в городе уже три года действуют так называемые коронавирусные ограничения, и в проведении массовых мероприятий власти отказывают.

Бориса Немцова застрелили поздним вечером 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены в причастности к убийству руководства Чечни или России.