16-летний сын Кадырова назначен "куратором" чеченского батальона и получил очередную награду

«Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — написал он вечером во вторник в своем телеграм-канале.
Чем Адам Кадыров будет заниматься на посту куратора батальона, Делимханов не уточнил, но выразил уверенность в том, что тот «на сто процентов выполнит все поставленные задачи».
"Он также получил звезду батальона имени Шейха Мансура", — отметил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
О формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Рамзан Кадыров объявил в конце октября, чем вызвал возмущение части «патриотической общественности», поскольку полководец сражался против Российской империи.
Командовать батальоном имени шейха Мансура назначили бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева — фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова, которого следствие так и не смогло найти, чтобы допросить.
Назначенный куратором батальона Адам Кадыров за последние несколько месяцев получил звание героя Чечни и несколько орденов от российских республик, где распространен ислам. Всех этих регалий он удостоился после того, как избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля.