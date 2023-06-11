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В ночь на воскресенье в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет.
Belgorodas
Belgorodas
© AFP/Scanpix

Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.

В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районах. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома.

Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.

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Радио Свобода
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