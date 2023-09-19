Зыгарь: исторические статьи Путина пишет Мединский

 
bbcrussian.com
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: Scanpix

Журналист Михаил Зыгарь написал колонку в New York Times, в которой утверждает , что исторические статьи, которые публикуются от имени президента России Владимира Путина, пишет бывший министр культуры Владимир Мединский.

По версии Зыгаря, Путин диктует тезисы Мединскому, тот разрабатывает их и отдает своим помощникам, которые пишут текст. Затем текст передается Мединскому, который редактирует его, а затем передает Путину, и тот вносит правки.

Таким образом, по информации Зыгаря, была написана, например, опубликованная в 2021 году статья «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой Украина называется «анти-Россией». Тезисы из нее, как отмечает журналист, Путин часто повторяет в своих публичных выступлениях.

Мединский, занимающий пост помощника президента, такому карьерному продвижению обязан пандемии коронавируса, считает Зыгарь. Когда Путин самоизолировался в резиденции на Валдае, он стал «заметно одержим» историческими темами, и ему понадобился человек, который помог бы выразить связанные с историей идеи.

«Учитывая одержимость президента историей и использование истории для оправдания его режима, Мединский сегодня занимает важное место в России», — заключает журналист.

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