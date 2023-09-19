Зыгарь: исторические статьи Путина пишет Мединский

По версии Зыгаря, Путин диктует тезисы Мединскому, тот разрабатывает их и отдает своим помощникам, которые пишут текст. Затем текст передается Мединскому, который редактирует его, а затем передает Путину, и тот вносит правки.

Таким образом, по информации Зыгаря, была написана, например, опубликованная в 2021 году статья «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой Украина называется «анти-Россией». Тезисы из нее, как отмечает журналист, Путин часто повторяет в своих публичных выступлениях.

Мединский, занимающий пост помощника президента, такому карьерному продвижению обязан пандемии коронавируса, считает Зыгарь. Когда Путин самоизолировался в резиденции на Валдае, он стал «заметно одержим» историческими темами, и ему понадобился человек, который помог бы выразить связанные с историей идеи.