Зоозащитники: Российский кит-"шпион" Хвалдимир был убит

На теле знаменитого в Норвегии кита-белухи по кличке Хвалдимир, заподозренного несколько лет назад в шпионаже на Россию, обнаружили пулевые ранения. Об этом заявила в среду, 4 сентября, организация по защите животных OneWhale. „Я была с Хвалдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит огнестрельным оружием. Я даже увидела пулю, застрявшую в его теле“, - заявила основательница OneWhale Регина Хауг, добавив, что будет „добиваться справедливости“ для животного.