Столкновение произошло ровно в 23:14 по Гринвичу в понедельник (2:14 по Москве). Полет зонда транслировался в прямом эфире.
В рамках научного эксперимента НАСА выясняла, возможно ли изменить траекторию небесного тела, ударив в него космическим зондом.
"DART - это первая испытательная миссия планетарной защиты, демонстрирующая столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы немного изменить положение этого астероида в космосе, - объясняет суть эксперимента доктор Нэнси Шабот из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, которая возглавляет миссию для НАСА. - Это то, что в случае необходимости надо делать за годы вперед, чтобы просто дать астероиду небольшой толчок и изменить его положение в пространстве в будущем, чтобы избежать столкновения с Землей".
Для этой цели был выбран околоземной астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 163-метровый Диморф. Ни один, ни другой астероид угрозы для планеты не представляют.
Миссия "Двойной тест перенаправления астероида" (Double Asteroid Redirection Test, DART) направила 570-килограммовый аппарат к Диморфу диаметром около 160 м на скорости более 20 000 км/ч.
Столкновение зонда с Диморфом должно изменить орбиту, по которой он вращается вокруг гораздо более крупного астероида Дидим.
Орбита Диморфа должна будет отклониться "на долю процента". В ближайшие недели и месяцы ученым предстоит выяснить, оказалась ли миссия успешной.
В настоящее время Диморфу требуется примерно 11 часов 55 минут, чтобы облететь Дидим. Ожидается, что столкновение изменит период обращения примерно до 11 часов 45 минут. Измерения телескопа подтвердят это в ближайшие недели и месяцы.
Оценить произведенный столкновением эффект и уточнить новую орбиту астероида поручено другой космической миссии Европейского космического агентства под названием "Гера". Впрочем, произойдет это уже при следующем приближении Дидима и Диморфа к Земле в 2026 году.
Зонд-камикадзе отправился в полёт в ноябре 2021 года.
"Мы вступаем в новую эру человечества, эру, в которой у нас потенциально есть возможность защитить себя от чего-то вроде опасного столкновения с опасным астероидом. Это удивительно. У нас никогда не было такой возможности раньше", - подвела итог первого этапа миссии директор Управления планетарных наук НАСА Лори Глейз.
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