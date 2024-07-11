Знаменитый Руанский собор пострадал при пожаре

Первыми огонь заметили рабочие, сообщил представитель пожарной службы. Он оценил риск распространения пламени как низкий, поскольку большинство элементов конструкции и предметов в месте пожара - металлические.
На момент публикации сообщений о пострадавших, причине возгорания и объеме причиненного ущерба не поступало. Неясно, пострадали ли деревянные конструкции крыши, указали в префектуре.
Самое высокое здание мира - на картинах Моне
Готический католический собор в Руане относится к самым известным храмам Франции. С 1876 по 1880 годы собор являлся самым высоким зданием в мире. Его не раз писал французский художник-импрессионист Клод Моне. Высота шпиля Руанского собора составляет 151 метр.
В апреле 2019 года сильный пожар охватил одну из достопримечательностей Франции - собор Парижской Богоматери. В результате шпиль и части крыши обрушились, внутреннее убранство было повреждено. Масштабные ремонтные работы заняли несколько лет. Ожидается, что собор в Париже будет вновь открыт в декабре.