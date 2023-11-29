Зимний шторм на севере США

Причиной сильных снегопадов в районе Великих озер на границе с Канадой стал погодный феномен, получивший название "Снежный эффект озера".

Такое явление можно наблюдать зимой, когда холодный воздух, перемещаясь над тёплой водой озера, насыщается водяным паром и прогревается снизу. Это приводит к развитию конвективных облаков и обильному снегопаду.