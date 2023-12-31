Журналисты ZDF пострадали при ударе по отелю в Харькове

Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали при обстреле Харькова войсками РФ вечером в субботу, 30 декабря. Съемочная группа немецкого телеканала находилась в отеле Kharkiv Palace в центре города, когда он попал под российский удар. Все журналисты остались живы. Украинская переводчица, работавшая со съемочной группой, получила серьезные травмы - перелом ребра и трех позвонков. Об этом сообщила 31 декабря одна из членов съемочной группы ZDF, состоящей из семи человек, корреспондентка Алиса Юнг (Alica Jung).
"Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло, что мне нужно выбраться отсюда и найти свою команду", - описала Юнг свои впечатления в первые секунды после удара.
"Когда мы выходим из здания после окончания воздушной тревоги, то видим, что теперь в нем огромная дыра. Российская ракета влетела прямо в здание. Вестибюль завален обломками, люстра упала с потолка, окна выбиты", - продолжает журналистка.
В администрации отеля ей сказали, что из 15 номеров, которые были сданы в отеле, 10 занимали журналисты. "В Украине мы, как и большинство иностранцев, ночевали в гостиницах, в которых есть безопасные убежища. Но оказалось, что безопасных мест в Украине нет", - заключила Юнг.
Руководство телеканала ZDF резко осудило нападение харьковский отель, при котором пострадали журналисты. "Это очередное нападение России на свободную прессу. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро поправятся. ZDF продолжит освещать войну против гражданского населения Украины", - заявила главный редактор канала Беттина Шаустен (Bettina Schausten).
Российский удар по Харькову
Вечером 30 декабря российская армия атаковала Харьков ракетами и беспилотнками. В результате были повреждены здания в центре города: кафе, жилые дома и офисы, нарушена работа сети водоснабжения, заявили местные власти. По предварительной информации, пострадали 28 человек.
Накануне, в ночь на пятницу, 29 декабря ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар, который, по словам президента Владимира Зеленского, затронул 120 населенных пунктов страны. В результате, по его данным, погибло 39 человек, 120 были ранены. На следующий день под обстрел попал российский Белгород. Там число погибших, по актуальным данным местного губернатора, составляет 24 человека, пострадали 109.