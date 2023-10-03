Журналисты Yle доказали, что в РФ в обход санкций завозят люксовые автомобили. На машины удалось установить маячки

Как пишут журналисты, они "получили наводку", согласно которой дорогие автомобили привозят из Германии в Финляндию, а затем доставляют в Россию. Авторы расследования отследили автовоз, который подвез новые Lexus и BMW к границе – на них удалось установить маячки.

Предположительно, по документам машины следовали в Казахстан – использовать территорию РФ для транзита законно, однако товар не должен остаться в стране, на которую наложены санкции.

Новые Lexus и BMW вскоре после пересечения финской границы оказались сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве, а спустя несколько дней — в Томске. Lexus удалось снять в одном из автосалонов, BMW ездил по городу (журналисты допускают, что его уже продали).