На отъезде настаивают и главный редактор издания Дмитрий Муратов, и "достаточно высокопоставленные источники", которые расценивают угрозу личной безопасности женщины как высокую, рассказала журналистка в эфире телеканала "Дождь" в тот же день. "Я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - добавила она.
"Делимханов (депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. - Ред.) очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный - Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация", - отметила Милашина. Она подчеркнула, что продолжит свою работу. Подобные опасные ситуации складывались неоднократно, указала журналистка, регулярно пишущая о нарушениях прав человека в Чечне.
Глава Чечни Кадыров 23 января назвал "террористами" Елену Милашину, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, потребовав их задержать. Через неделю после этого Кадыров потребовал возбудить дело против "Дождя" и "Новой газеты", описав их как "террористов" и "пособников террористов".
Журналисты требуют от СКР открыть дело в отношении Кадырова
"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды. "Эхо Москвы" и "Дождь" призвали Кремль отреагировать на угрозы чеченского руководства.
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