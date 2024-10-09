Журналист Вудворд: Трамп тайно поддерживал связь с Путиным

По данным Вудворда, один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп велел своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин. При этом один из сотрудников предвыборного штаба Трампа ставит под сомнение вероятный контакт. Однако другой источник, близкий к Трампу, заявил Вудворду, что бывший президент мог провести семь разговоров с Путиным с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.