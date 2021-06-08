Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие — ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего — Ред.) — кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет — Ред.) и убиты 298 человек", — подчеркнул журналист.

Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).

"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", — уверен Грозев. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Если бы Россия хотела правды, она бы сотрудничала со следствием"

"Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается", — уверен собеседник DW. Так, следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.

"РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных", — резюмировал расследователь.

В Нидерландах стартовали слушания по существу

В Нидерландах 7 июня, почти через семь лет после крушения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом, начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых. Заседание проходило в специальном помещении на территории амстердамского аэропорта Схипхол.

По версии обвинения, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит над зоной боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года сепаратистами российской ракетой из ЗРК "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство жертв — подданные Нидерландов, поэтому суд проходит в этой стране. Самолет следовал из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур.

Обвиняемые на суде отсутствовали

На суде не присутствовал ни один из обвиняемых. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

В Кремле судебный процесс по делу MH17 считают постановочным.