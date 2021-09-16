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Алексей Навальный попал в категорию "Кумиры". Еще одним россиянином, попавшим в перечень влиятельнейших людей мира, стал 27-летний сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, пишет DW.
Журнал Time включил Навального в список 100 самых влиятельных людей мира. Путин туда не попал
© Reuters / Scanpix

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии во Владимире, включен в традиционный список 100 самых влиятельных людей года, опубликованный в среду, 15 сентября, американским журналом Time. Навальный попал в категорию "Кумиры", среди прочих в ней фигурируют британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл.

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Отзыв об Алексее Навальном для Time написал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. "Навальный не видел иной альтернативы, кроме как рискнуть всем ради того, чтобы изменить ситуацию в своей стране", — говорится в сопроводительном тексте. По мнению Каспарова, "даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека".

В новом списке Time — еще один россиянин

Президент России не попал в перечень самых влиятельных людей мира третий год подряд. До 2019 года Путин входил в список Time шесть раз подряд. В 2021 году в категорию "Лидеры" вошли, в частности, нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также глава политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Абдул Гани Барадар.

Еще одним россиянином, признанным Time одним из 100 самых влиятельных людей мира, стал 27-летний специалист в области информатики, сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, имеющий также гражданство Канады. Он включен в список "Новаторы" наряду с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Журнал Time публикует список 100 самых влиятельных людей мира с 1999 года.

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Deutsche Welle
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