Журналисты отметили личную смелость украинского президента, который остался в Киеве после начала вторжения, и его активность в информировании жителей всей планеты о происходящем в Украине. Это, по мнению журнала, привело к объединению "мира, который характеризовался своей разобщенностью".

