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Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой, более того, если пациентам вводить бустерные дозы вакцин слишком рано или слишком часто, то это может вызвать миокардит или синдром Гийена-Барре. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале The Lancet.
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
© Kauno klinikos

Статью написала международная группа ученых, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Ученые сообщают, что если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит (в данном случае речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (в случае векторных вакцин, то есть вакцина на основе аденовируса — к ним относятся вакцины AstraZeneca, Jenssen, российский "Спутник V" и некоторые другие).

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"Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты", — говорится в статье (здесь и далее цитируется в переводе РБК).

По мнению ученых, решение о ревакцинации должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества. А заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустерная вакцинация, если они не будут подтверждены надежными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вакцинации.

При этом авторы статьи отмечают, что повторная вакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации.

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