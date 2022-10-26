Как отмечает "Радио Свобода", по данным журнала, бывшие военнослужащие Корпуса коммандос, наиболее боеспособного подразделения афганской национальной армии, подготовленного американскими и британскими инструкторами, находящиеся в Афганистане, получают сообщения от российских вербовщиков, сулящих щедрое вознаграждение за участие в войне в Украине. От чьего имени действуют вербовщики неизвестно, но источники журнала предполагают, что за этими попытками стоит так называемая ЧВК Вагнера. Как говорит один из собеседников журнала 35-летний бывший капитан коммандос, он помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, который организовал их перелет в Тегеран, где находится его офис, откуда они улетели в Россию.

В Афганистане сейчас могут находиться от 20 до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны. Многие из них вынуждены скрываться от талибов. Далеко не все из них готовы воевать на стороне России, которую они рассматривают как врага, но, как говорят собеседники журнала, отчаянная ситуация, в которой они оказались, может вынудить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.

Журнал пишет, что афганские военные, брошенные, по сути, своими западными партнерами после их ухода из Афганистана, могли бы стать естественными союзниками Украины, если бы им была предоставлена такая возможность.