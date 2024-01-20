Жозеп Боррель обвинил Израиль в "создании ХАМАС"

По словам Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам "бойкотирует" такое урегулирование на протяжении 30 лет. "Чтобы его предотвратить, они сами создали ХАМАС. Израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Если мы энергично не вмешаемся, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться от поколения к поколению и от похорон к похоронам", - подчеркнул глава европейской дипломатии на церемонии вручения ему почетной докторской степени университета Вальядолида.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал навязать извне урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования израильского и палестинского государств и обвинил Израиль в "порождении" и "финансировании" террористической группировки ХАМАС. "Мы считаем, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно быть привнесено извне, чтобы обеспечить мир", - сказал он, выступая с речью в университете испанского города Вальядолид вечером в пятницу, 19 января.

Напряженность между Израилем и США

Тема урегулирования на Ближнем Востоке на основе сосуществования двух государств вызвала напряженность в отношениях между Израилем и США - его ближайшим союзником. Нетаньяху недавно вновь подтвердил свое негативное отношение к созданию независимой Палестины, сославшись на интересы Израиля в сфере безопасности. Но президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Нетаньяху 19 января заявил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает идею создания независимого палестинского государства.

"Мы не будем едины во мнении по всем вопросам, но добрые друзья и союзники могут вести такие открытые дискуссии без обиняков", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Он добавил, что твердое негативное отношение Нетаньяху не изменит мнения Байдена о том, что наилучшим долгосрочным решением для региональной безопасности и особенно для израильского народа будет свободное и независимое палестинское государство.