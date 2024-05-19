2024.05.19 15:57

Жизни премьера Словакии ничего не угрожает, но его состояние тяжёлое

 
Радио Свобода
Robertas Fico
Robertas Fico
ФОТО: AP / Scanpix

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения в результате покушения 15 мая в городе Гандлова, остаётся тяжёлым, но стабильным. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

По словам Калиняка, жизни Фицо ничего не угрожает. Вместе с тем транспортировка премьера из больницы в городе Банска-Быстрица в Братиславу пока невозможна. Кроме того, по словам медиков, Фицо потребуется много времени на реабилитацию.

Калиняк подчеркнул, что в период восстановления премьера, Словакия должна продолжать функционировать в нормальном режиме.

По делу о покушении на Фицо арестован 71-летний писатель и политический активист Юрай Цинтула. 15 мая он находился в небольшой группе жителей, которых Фицо вышел поприветствовать после заседания правительства. Всего нападавший произвёл пять выстрелов с близкого расстояния. Три пули попали в премьер-министра.

Цинтула свои мотивы объяснил несогласием с политикой правительства. МВД Словакии заявляло, что писатель в том числе был не согласен с приостановкой военной помощи Украине.

Цинтула признал вину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Радио Свобода
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