Жизни оказавшихся в Балтийском море за бортом парома 7-летнего ребенка и его матери спасти не удалось

Инцидент случился в четверг в 16.20, когда паром Stena Spirit шведской компании Stena Line следовал из польского портового города Гдыня в Карлскруну (южная Швеция), когда стало известно, что два человека находятся за бортом.

Вскоре выяснилось, что 7-летний ребенок упал с палубы с 20-метровой высоты в море, а его 35-летняя мать прыгнула за ним следом.

Как сообщил Андерс Леннхольм, руководитель спасательных операций шведского Центра спасения на море и в воздухе (JRCC), немедленно началась поисково-спасательная операция.

В операции участвовали спасательные подразделения нескольких стран.

"Мы прервали учения НАТО, и нам помогли самолеты береговой охраны США. Все, что плавает или летает, помогало", — сказал он.

В 17:30 JRCC сообщил, что мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу Карлскруны на вертолете.

Мать обнаружили с вертолета, а ребенка через семь минут нашел экипаж одного из судов. К тому времени они провели в воде уже более часа, оба были уже неконтактные.