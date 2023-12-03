Живые палестинцы никому не нужны. Мирный активист из сектора Газа о том, можно ли победить ХАМАС

Рами Аман — палестинский мирный активист из Газы. Он участвовал во множестве мирных палестинско-израильских мирных инициатив. В 2010 году Аман основал "Юношеский Комитет Газы", входящий в арабо-израильскую организацию Alliance for Middle East Peace (Союз за мир на Ближнем Востоке). В 2015 году он основал серию регулярных чатов Skype With Your Enemy ("Скайп с твоим врагом"), в которых сотни израильтян и палестинцев из сектора Газа общались между собой. В 2020 году за ХАМАС арестовал Рами Амана за организацию этих чатов. Активист подвергся пыткам. После международной кампании, в которой участвовали 70 общественных организаций, а также представители ООН, Аман был осужден и тут же выпущен из тюрьмы. Два года назад ему удалось выехать из Газы в Египет.
Что вы почувствовали, когда узнали о событиях 7 октября?
Я был в ужасе и страшно зол. Сразу понял, что это начало большой войны, что ответ Израиля будет громадным, неизмеримо более ужасным. Я узнавал подробности того, что происходило, из арабских телеграм-каналов и от своих израильских друзей. Пострадали и погибли мои израильские друзья, мирные активисты. С Вивиан Сильвер (канадско-израильская мирная активистка, была убита ХАМАС 7 октября в кибуце Беэри на севере Израиля, ее дом был разграблен и сожжен — Ред.) совершенно ужасная история. Ее тело удалось опознать больше чем через месяц после атаки. Очень долго не было известно, что с ней — в заложниках она, или погибла.
Это было ужасно. Все, что мы делали эти годы, пошло прахом. Мы пытались построить связи между палестинцами и израильтянами, построить понимание между нами, чтобы понимать, что между нами общего. Чтобы люди понимали, что каждый из нас — реальный живой человек, у нас есть семьи, дети, повседневная жизнь. В этом участвовали сотни людей — палестинцев из Газы, израильтян, как слева, так и справа.
После двух месяцев войны Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии и обмене заложников — 50 израильских женщин и детей на 150 палестинских заключенных. Перемирие даже продлялось несколько дней. Можно считать это результатом военной операции Израиля?
ХАМАС предлагал именно такую сделку с первых дней после своего нападения. А теперь смотрите, что он просит в обмен на заложников. Не вывода израильских танков из Газы, не возвращения миллиона палестинцев, выселенных из южной части Газы, не мира. Нет! Их интересует только обмен заложников на заключенных и гуманитарная помощь. Они заинтересованы в том, чтобы держать людей в школах ООН на юге, а не вернуть их домой. ХАМАС наплевать на палестинцев в Газе, он использует их для своей пропаганды.
Перемирие между Израилем и террористической организаций ХАМАС, заключенное 25 ноября, продлилось 7 дней. В ответ на беспрецедентную атаку ХАМАС 7 октября, в которой около 1200 израильтян были убиты и около 240 были захвачены в заложники, Израиль начал войну против ХАМАС. На протяжении двух месяцев армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливала и бомбила сектор Газа, где проживают около 2 млн. человек. По данным ООН, с момента начала боевых действий, в секторе были убиты 15 тысяч мирных жителей, в том числе около 6 150 детей и четыре тысячи женщин. Около миллиона палестинцев по требованию Израиля покинули свои дома на севере сектора и находятся сейчас на юге. Армия обороны Израиля перерезала сектор пополам и окружила город Газа.
Заложники — это последние карты ХАМАС. Поэтому сейчас он будет тянуть время, растягивать перемирие, отпускать заложников постепенно, "находить" их там и тут. Делать вид, что они договариваются с "Исламским джихадом", которая якобы держит часть заложников. Хотя на самом деле это вранье — ХАМАС контролирует их всех. Это игра.
ХАМАС все делает для воздействия на общественное мнение. Во время атаки 7 октября в своих пресс-релизах он утверждал, что совершил гигантский прорыв, боевики чуть ли не на пути к мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Естественно, обычные люди, живущие на границе сектора, бросились за боевиками в Израиль. Для тех, у кого во время столкновений вдоль забора на границе сектора погибли или пострадали родственники, сгоревший израильский танк или трактор — это уже победа. Какие теперь эмоции вызывают эти люди, когда на них смотрят на видео в Израиле и во всем мире?
Потом ХАМАС воспользовалась палестинцами, когда Израиль начал бомбить сектор. Они стали кричать о жертвах бомбардировок. На самом деле лидерам ХАМАС все равно, сколько погибнет палестинцев. Палестинские жизни для него не стоят ничего. Так же как и израильские. ХАМАС не интересует палестинское население Газы. Катар оно тоже не интересует. Сколько миллионов долларов помощи ХАМАС получил из Катара? На эти деньги не была построена ни одна фабрика в Газе. Они просто раздавали деньги, как милостыню.
Есть хоть какая-то надежда, что после окончания войны власть в Газе может быть передана администрации Палестинской автономии?
Нет. Но проблема даже не в этом. Палестинская администрация, ФАТХ, ХАМАС, Организация освобождения Палестины (ООП) не представляют палестинцев. Все они заботятся только о себе, потому что зарабатывают огромные деньги на продолжении конфликта. У нас не было выборов с 2006 года. Нам нужно избрать новых лидеров, которые бы представляли наши сообщества, которые бы заботились об их реальных нуждах. Нам нужно все начать с начала.
Палестинцы никого не заботят. ХАМАС они не заботят. Катар они не заботят. Израиль хочет, чтобы они куда-нибудь как-то делись сами по себе. Израильских мирных активистов судьбы палестинцев заботят больше, чем ХАМАС.
Но не вернется ли ХАМАС в этом случае к власти? Многие говорят о том, что население Газы индоктринировано ХАМАС…
Те, кто так говорят, забыли, как ХАМАС пришел к власти в Газе. Он просто начал с репрессий. Сначала убили несколько тысяч человек, еще несколько тысяч изуродовали — знаете, когда тебе стреляют в колени, в качестве наказания. И они продолжали править с помощью репрессий. Каждый год они убивали несколько сотен человек по политическим причинам. Служба безопасности ХАМАС приходила ко мне каждый год и каждый год требовала, чтобы я признался, что я израильский шпион.
Вот, например, в 2006 году в Газе жили тысяч пять арабов-христиан, теперь их осталось около тысячи. ХАМАС только в 2010-х годах прекратили давление на христиан, чтобы показать, что они не ИГИЛ. Но тысячи христиан уехали.
В 2019 году в Газы были массовые протесты против правления ХАМАС. Их подавили силой, тысяча человек была арестована. Были протесты перед атакой. ХАМАС чувствовал, что может потерять контроль над Газой. А тем, кто говорит, что все жители Газы индоктринированы ХАМАС, стоит обратить внимание на то, что тысячи бизнесменов из Газы ежедневно мирно общались с израильтянами. Тысячи человек ездили в Израиль на работу.
Сможет ли Израиль добиться поставленных целей в этой войне, победить ХАМАС?
Я в это не верю. ХАМАС — это идея. Ее невозможно победить бомбардировками Газы. Лидеры ХАМАС живут в Турции, в Катаре в других странах. Они найдут там новых рекрутов. За два месяца Израиль уничтожил пять тысяч боевиков ХАМАС. А всего их 15 тысяч.
То, чего Израиль реально добился — это разрушение тысяч домов и изгнания сотен тысяч мирных жителей, тысяч смертей гражданских. Посмотрите, сколько детей погибли! Сколько стали сиротами! Кто будет их воспитывать? Кто будет контролировать их поведение? Где гарантии того, что они не пополнят ряды ХАМАС?
ХАМАС контролирует медиа, и с их помощью заставляет всех поверить, что Газа — это и есть ХАМАС. Но это ложь. Люди в Газе сейчас ненавидят ХАМАС. Но им некуда идти.
Продолжаете ли вы общаться со своими друзьями в Израиле после атаки 7 октября?
Да! И множество людей в Газе тоже. Мы должны показывать, что мы продолжаем заботиться друг о друге, что мы все еще хотим мира.
У меня в каком-то смысле расстройство личности. Как активист я верю, что мы должны продолжать наши усилия, создавать связи, контакты, готовить новых лидеров, разговаривать друг с другом. Потому что мир — единственный выход из этого бесконечного конфликта. Как человек, я иногда теряю надежду. Иногда я просто иду по улице и плачу. Я не могу вернуться домой. Мой дом в центральном квартале Газы — разрушен. Я потерял контакт с моими сестрами.
Мой друг — христианин Рами Айад (дьякон старейшей православной церкви Св. Порфирия в Газе, построенной в 425 году, разбомбленной ЦАХАЛ 19 октября этого года. — ред.) потерял трех детей. И конца этому конфликту не видно.
Но мы не должны останавливаться, опускать руки. Поэтому я сейчас работаю над тем, чтобы зарегистрировать новую неправительственную организацию в Палестинской Автономии на Западном Берегу. Я очень надеюсь, что мы сможем сформировать новое поколение, которое придет и исправит наши ошибки. Иначе это никогда не кончится.