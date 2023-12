Живые палестинцы никому не нужны. Мирный активист из сектора Газа о том, можно ли победить ХАМАС

Рами Аман — палестинский мирный активист из Газы. Он участвовал во множестве мирных палестинско-израильских мирных инициатив. В 2010 году Аман основал "Юношеский Комитет Газы", входящий в арабо-израильскую организацию Alliance for Middle East Peace (Союз за мир на Ближнем Востоке). В 2015 году он основал серию регулярных чатов Skype With Your Enemy ("Скайп с твоим врагом"), в которых сотни израильтян и палестинцев из сектора Газа общались между собой. В 2020 году за ХАМАС арестовал Рами Амана за организацию этих чатов. Активист подвергся пыткам. После международной кампании, в которой участвовали 70 общественных организаций, а также представители ООН, Аман был осужден и тут же выпущен из тюрьмы. Два года назад ему удалось выехать из Газы в Египет.