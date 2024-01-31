Живущие в Японии пакистанец, индиец и афроамериканец подали иск о расовой дискриминации

Сайед Заин родился в Пакистане , но еще малышом был привезен в Японию. Он окончил японскую школу, говорит на японском как на родном, имеет гражданство Японии. При этом, по его словам, за 26 лет жизни его множество раз останавливали, обыскивали и допрашивали полицейские — просто из-за неяпонской внешности.

Они требуют по три миллиона йен (чуть больше 20 тыс долларов) компенсации и признания антиконституционной практики, которая по-английски называется "racial profiling" — предвзятое отношение правоохранительных органов к человеку на основе цвета кожи, разреза глаз и тому подобных внешних отличительных признаков.

Адвокат истцов Мотоки Танигути говорит, что это первый подобный иск в истории Японии. Он был подан в понедельник в Токийский окружной суд, а ответчиками авторы иска выбрали правительство Японии и власти региона Токио и префектуры Аити.

"Здесь очень сильно укоренилось такое представление, что если человек иностранец — значит, преступник", — сказал журналистам один из истцов, гражданин Японии пакистанского происхождения Сайед Заин.

Другой истец, уроженец Индии Мэтью (он и третий соавтор иска, Морис, не сказали журналистам свои фамилии), постоянно живет в Японии уже больше двадцати лет, и за это время полиция, по его словам, допрашивала его как минимум 70 раз. В итоге он старается поменьше выходить на улицу.

"Я раньше не знал, что такое социальная изоляция… Каждый день после работы мне хочется спрятаться в своем доме", — цитирует Мэтью газета "Майнити".

Афроамериканец Морис, как и Мэтью, имеет официальный статус постоянного жителя Японии. Он рассказал журналистам, что и его постоянно останавливают и допрашивают, выясняя, в частности, не просрочена ли у него виза.

"Даже если мы проиграем [в суде], я все равно хочу, чтобы люди поняли, что такое происходит каждый день, и что нужно что-то делать, чтобы избавить от этого следующие поколения", — сказал Морис.