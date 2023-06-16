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Правительство Египта приняло закон, который регулирует правила содержания опасных животных, в том числе собак. Об этом сообщает портал Egyptian Streets.
Šuo Metis
Šuo Metis
© boredpanda.com nuotr.

Согласно установленным правилам, жители Египта могут свободно заводить всего 10 пород собак. В их числе — кокер-спаниель, лабрадор, пудель, померанский шпиц, джек-рассел, мальтийская болонка и самоед.

Собаки остальных пород, в особенности бойцовые, должны пройти строгий государственный процесс лицензирования безопасности и могут быть конфискованы государственными ветеринарами, если будут сочтены небезопасными. Кроме того, владельцы домашних животных должны заплатить сбор за регистрацию в размере 1,6 долларов США.

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Закон подвергся критике со стороны зоозащитников. Председатель Египетского общества милосердия к животным Мона Халил заявил, что списки разрешенных и запрещенных пород составлены произвольно, также власти не провели консультаций с организациями по защите прав животных.

В итоге Халил сравнил инициативу властей с «введением запрета на вождение автомобиля из-за автомобильной аварии».

Власти Египта решили ужесточить контроль за владением и разведением собак после трагедии, случившейся в феврале 2023 года. Тогда питбуль напал на человека в жилом комплексе и загрыз его до смерти.

Помимо этого, только за 2021 год в Египте 11 человек были госпитализированы после того, как на них набросились собаки.

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