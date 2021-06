Жительница Южной Африки родила десятерню, все живы. Это рекорд

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения. Примечательно, что во время медицинского сканирования врачи обнаружили только восемь эмбрионов.

В интервью изданию Pretoria News муж роженицы Тебохо Цотеци рассказал, что Ситхоле родила на 29 неделе беременности: "Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности. Я счастлив. Я полон эмоций".

У Ситхоле, которая работает менеджером в торговой сети, уже есть дети - шестилетние близнецы.

Когда в начале этого года врачи сказали ей, что она ждет шестерых детей, она им едва поверила. Дальнейшее сканирование показало, что Ситхоле ждет восьмерых.

