Жительница Южной Африки родила десятерню, все живы. Это рекорд

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения. Примечательно, что во время медицинского сканирования врачи обнаружили только восемь эмбрионов.

В интервью изданию Pretoria News муж роженицы Тебохо Цотеци рассказал, что Ситхоле родила на 29 неделе беременности: "Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности. Я счастлив. Я полон эмоций".

У Ситхоле, которая работает менеджером в торговой сети, уже есть дети - шестилетние близнецы.

Когда в начале этого года врачи сказали ей, что она ждет шестерых детей, она им едва поверила. Дальнейшее сканирование показало, что Ситхоле ждет восьмерых.

Not one, or two, or three, not even four! But 10 bundles of joy. A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the current Guinness World Record. Thirty-seven-year-old Gosiame Thamara Sithole gave birth to her decuplets at a Pretoria hospital last night. Doctors pic.twitter.com/BmKuVnwkly — Voice of the Cape (@VOCfm) June 8, 2021

"Я этому не поверила. Я сомневалась. Я была уверена, что это будет двойня или тройня, не более того. Даже когда я увидела снимки, поверить было сложно. Но со временем я поняла, что это действительно правда. Я не могла спать ночами", - рассказывала Ситхоле журналистам.

Профессор Дини Мавела, заместитель главы медицинского факультета Университета медицинских наук Сефако Макгато, подтверждает, что случай Ситхоле очень редкий.

"Это совершенно уникальная ситуация. Не знаю, как часто это происходит. Это очень сложная ситуация с высоким риском. Опасность состоит в том, что в утробе недостаточно места для детей и они скорее всего будут маленькими. Роды проходят раньше срока, потому что, если младенцы останутся в утробе дольше, появляется угроза их жизни. В итоге младенцы будут недоношенными, шансы на выживание будут снижены. Но все зависит от того, как долго она их носила", - говорит Мавела.

По словам Мавелы, дети проведут следующие несколько месяцев в инкубаторе.

Подобные беременности весьма редки и обычно случаются при лечении бесплодия.

"Когда лечат бесплодие, вводят как можно больше яйцеклеток, чтобы увеличить шансы на зачатие, потому что предполагается, что некоторые из них не выживут. Но все они могут выжить. Поэтому я не знаю, получилось ли это естественным путем, что возможно, или это результат лечения бесплодия", - добавила Мавела.

Ситхоле утверждает, что зачатие произошло естественным путем, и она не лечилась от бесплодия.

Ситхоле побила рекорд по количеству детей, родившихся в одних родах, установленный жительницей Мали Халимой Сиссе, которая в мае родила девять детей в Марокко.

До этого рекордсменкой по количеству выживших детей, рожденных при одном рождении, была американка Надя Сулеман, которая родила восьмерых в 2009 году. Ее дети были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения.