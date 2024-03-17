Жительница Беларуси погибла в Словакии, спасаясь от медведя

Женщина гуляла в живописной Деменовской долине со своим спутником-мужчиной, когда на них напал медведь. Как рассказал ее спутник, увидев медведя, они бросились в разные стороны.

Тело женщины было обнаружено поисковой собакой вскоре после того, как ее спутник обратился за помощью.

Медведь все еще бродил по окрестностям, но спасатели отпугнули его предупредительными выстрелами.

Деменовская долина с ее горнолыжными курортами и пешими маршрутами по горным тропам – популярное место для туристов, но в этой местности густой лес и много крутых оврагов, поэтому пока неясно, как погибла женщина – упала ли она, разбившись насмерть, или была убита медведем.

Заместитель министра окружающей среды Словакии заявил, что если бы власти знали точно, что ее загрыз медведь, они не стали бы скрывать эту информацию и немедленно сообщили бы об этом.