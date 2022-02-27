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Жители Днепра собирают продукты, вещи и делают коктейли молотова. У волонтерского пункта очень много горожан, которые делают все, что в их силах, для защиты города и своей страны.
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