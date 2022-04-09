По их рассказам, российские войска расстреливали некоторых мирных жителей, а других держали в плену в соседнем городе Иванькове и его окрестностях.

Обуховичи находятся примерно в 100 км от Киева, недалеко от Беларуси и к югу от зоны отчуждения вокруг места катастрофы Чернобыльского ядерного реактора. Село было оккупировано практически с самого начала вторжения, поскольку через этот район шло главное наступление российских войск.

В ночь на 14 марта российских военных в Обуховичах атаковали украинские войска, которые вскоре заняли этот населенный пункт.

Корреспонденты Би-би-си побывали в селе и поговорили с местными жителями.

Нам рассказали, как российские солдаты ходили от дома к дому, под дулами автоматов выводили жителей и отводили к местной школе, где использовали в качестве живого щита.

На воротах многих домов в селе было написано "люди" — таким образом жители пытались предупредить российских военных о том, что в доме находятся мирные граждане. Похоже, что именно по этим надписям солдаты и находили жителей, которых потом отводили в здание школы.

По словам жителей Обуховичей, если двери дома были заперты, их взламывали, людей выгоняли из подвалов, где они прятались. Всего в школу согнали около 150 мирных жителей, в том числе стариков и детей.

"Когда раздались взрывы, мы подумали, что если потолок упадет, здание станет братской могилой", — рассказала Людмила Суткова.

Другие жители рассказали нам, что некоторые российские солдаты были пьяны и угрожали увезти их в Беларусь.

89-летняя Мария Белоховост рассказала, что пережила Вторую мировую войну и что русские захватчики оказались такими же, как немцы: "Только они говорили по-русски, так что я понимала, что они говорили".

По ее словам, российские военные оставили ее в доме, но забрали остальных членов ее семьи, включая внучку Марьяну и правнучку Маргариту. Марьяна говорит, что двухлетняя Маргарита все еще переживает случившееся, ведет себя беспокойно.

Мама Марьяны Елена рассказывает, что боялась, что их всех расстреляют в спортзале: "Я испугалась за свою дочь. У меня нет слов. Я до сих пор боюсь. Пулеметы — двухлетняя девочка не должна этого видеть".

Пока россияне занимали село, молодые женщины прятались в своих домах. "Мы были очень напуганы. Одна женщина пошла собирать дрова для печи — ей прострелили ногу. Они просто сделали это для развлечения", — говорит Елена.

В Обуховичах не было массовых убийств мирного населения, но нам рассказали об убийствах отдельных жителей, в том числе местного священника.

В районах, которые теперь контролируют украинские силы, накапливаются доказательства того, что российские войска неоднократно нарушали законы войны.

В близлежащем поселке Термаховка сходятся дороги на Беларусь, Чернобыль, Варшаву и Киев. Там тоже находились позиции российских войск, которые сейчас занимает украинская армия.

25-летний местный житель Богдан рассказал, что российские военные держали его в плену 15 дней на улице при минусовой температуре, часто связанного и с кляпом во рту. По его словам, российский солдат прострелил ему ногу.

"Он посадил меня на скамейку возле дома, навел на меня автомат и прострелил мне колено… Дело в том, что у меня есть младший брат. Он служил в армии. Россияне нашли его военную фуражку и его фотографии в форме".

Богдан также показал участок перекопанной земли, где, по его словам, его заставили вырыть яму, чтобы похоронить тело застреленного человека.

После того, как российская армия оставила этот район, он постепенно воссоединяется с остальной частью страны. Во время нашего пребывания там украинские солдаты наводили временный мост через реку по дороге в столицу, рядом с руинами взорванного россиянами при отступлении в Беларусь.

Солдатам помогали десятки волонтеров — разжигали костры, варили суп, рубили деревья, выкапывали пни и расчищали дороги.