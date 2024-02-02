Жители Канарских островов устали от туристов: слишком много пьяных британцев, уж лучше были бы немцы

Ежегодно на Канарские острова приезжают миллионы туристов. По мнению специалистов в области городского планирования, ситуация вызывает беспокойство, пишет Reisijuht.

Жители островов считают, что туризм разрушает не только уникальную природу, но и их жизнь в целом. Кроме прочего, островитяне жалуются на рост цен, отсутствие государственных услуг, экономическое положение и присутствие иностранных предпринимателей.

Некоторые местные жители выразили надежду, что туристам запретят посещать Канарские острова. „Хватит быть гостем! Канарские острова нуждаются в сокращении числа туристов. Остановить туризм!“ — говорится в различных публичных заявлениях.