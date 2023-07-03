Жители Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 200 000 долларов

Застывшую рвоту весом 10 килограммов, также известную как амбра, местные жители нашли внутри выбросившегося на берег кашалота на острове Пальма. Эксперты университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария объяснили, что животное погибло из-за того, что амбра застряла у него в толстом кишечнике.

Амбра — образующееся в пищеварительных органах вещество, которое с древних времен используется в производстве парфюмерии для придания стойкости запаху духов. Цена амбры зависит от качества и может стоить до 20 тысяч долларов за килограмм, пишет издание. Пока неизвестно, кто получит деньги за найденную в кашалоте амбру — сейчас вещество хранится в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.