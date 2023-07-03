03 июля 2023 г. 15:13

Жители Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 200 000 долларов

 
snob.ru
Kašalotas
Kašalotas
ФОТО: Corbis
На Канарских островах местные жители обнаружили рвоту кашалота стоимостью более 200 тысяч долларов. Об этом пишет New York Post.

Застывшую рвоту весом 10 килограммов, также известную как амбра, местные жители нашли внутри выбросившегося на берег кашалота на острове Пальма. Эксперты университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария объяснили, что животное погибло из-за того, что амбра застряла у него в толстом кишечнике.

Амбра — образующееся в пищеварительных органах вещество, которое с древних времен используется в производстве парфюмерии для придания стойкости запаху духов. Цена амбры зависит от качества и может стоить до 20 тысяч долларов за килограмм, пишет издание. Пока неизвестно, кто получит деньги за найденную в кашалоте амбру — сейчас вещество хранится в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Представитель университета Антонио Фернандес предположил, что после продажи вещества деньги распределят между жителями, пострадавшими от извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году.

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Источник
snob.ru
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