Житель Латвии потребовал компенсировать ущерб здоровью, причиненный вакциной от Covid-19

Обязывая людей делать прививку для выполнения своих должностных обязанностей, государство берет на себя ответственность за ущерб, причиненный здоровью человека в результате вакцинации. Вызванные вакцинами серьезные побочные эффекты очень редки.
Например, возможная "побочка" после вакцины Vaxzevria от производителя AstraZeneca — образование тромбов — в Латвии не зарегистрирована. Но четыре человека получили мгновенную аллергическую или анафилактическую реакцию, с которой медики смогли успешно справиться. Из самых серьезных осложнений после вакцинации в Латвии констатированы четыре случая осложнения на сердце — миокардита и перикардита. Во всех случаях люди выздоровели, указала представитель Государственного агентства лекарств и представитель Европейского агентства лекарств Зане Нейкена.
Из более чем 640 000 жителей, которые закончили процесс вакцинации в Латвии, один человек обратился в Фонд врачебного риска с требованием получения компенсации после вакцинациии от Covid-19. В Инспекции здоровья отметили — дело еще не рассмотрено, поскольку заявитель не представил полную информацию.
Механизм компенсации вреда может быть аналогичен тому, который действует при обращении в Фонд врачебных рисков, отметил представитель Минздрава Латвии Оскарс Шнейдерс. Соответствующий законопроект должен рассмотреть Сейм Латвии.
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