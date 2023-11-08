Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 560 000 евро

Выигрышный билет был куплен в интернете, сообщила пресс-служба госкомпании Eesti Loto.

Главный приз лотереи не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот в эту пятницу составляет 21 миллионов евро.

Чтобы выиграть джекпот Eurojackpot, необходимо правильно выбрать пять основных и два дополнительных номера.

Выигравший свыше 560 000 счастливчик угадал пять основных номеров.