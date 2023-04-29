Сообщается, что на крыше дома снова вспыхнул пожар – по всей видимости, огонь раздуло ветром. Спасатели работают в усиленном режиме, передает издание "Суспильне. Черкассы".

Количество жертв и пострадавших по состоянию на утро субботы остается неизменным: погибли 23 человека. В то же время в процессе опознания было установлено, что среди погибших пятеро детей, а не четыре, как сообщалось накануне, информирует МВД Украины в своем телеграм-канале.

“Умань. В процессе идентификации выяснилось, что погибло пять детей: двое мальчиков (полутора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются", - заявил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

На данный момент удалось идентифицировать 22 погибших.

Травмы различной степени тяжести получили 18 человек.

Ожидается, что основной этап работ на месте удара в Умани завершится ближе к вечеру.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также благодарность всем тем, кто принял и продолжает принимать участие в спасательной операции в Умани. Он в очередной повторил, что остановить российский террор и спасти людей можно только путем предоставления партнерами Украине оружия для защиты и обороны.

Зеленский также подтвердил имена двух погибших при российском ракетном ударе по Днепру, также совершенном ночью в пятницу. Это мать и дочь: Ольга 1992 года рождения и Вероника, которой не исполнилось и трех лет.

Они погибли у себя в квартире. Муж Ольги и ее родители, которые в момент попадания ракеты находились в соседней комнате, получили травмы и находятся в больнице.