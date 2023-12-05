Жертвами оползня в Танзании стали как минимум 63 человека

Как передает телеканал Jambo TV, проливные дожди, обрушившиеся 2 декабря на город Катеш, расположенный в 300 километрах от столицы Танзании Додомы, привели к масштабным разрушениям домов и гибели людей.

Утром 3 декабря на город с населением около 13 000 человек обрушился оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Танзании - Хананг. Он снес с фундаментов дома и уничтожил дорогу. Фотографии бедствия публикует в соцсети X Красный Крест Танзании.